Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

Bergisch Gladbach şehrinde ortaya çıkan bu olaydan sonra yetkililerin delil toplama konusunda çalıştıklarını anlatan Biesenbach, eyalet çapında yapılan araştırmaların ülke çapına da yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Biesenbach, müfettişlerin izlerini bulduğu ve anonim olarak gizlenmeye çalışanların IP adreslerinden yola çıkarılarak kimliklerini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Bakan Biesenbach, şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, siber korsanlar, teröristler ve uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulanan teknik yöntemlerin kullanılacağını kaydetti.

KRV Adalet Bakanı Peter Biesenbach (CDU), Düsseldorf'ta düzenlediği basın toplantısında, çocuk pornografisi ve çocuk istismarı ağı içinde bulunan bu kişiler hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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