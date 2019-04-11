Son Dakika Haberleri: Alman Polisi, Futbolcunun Evini Bastı

Alman Polisi, Futbolcunun Evini Bastı

2 saat önce

ALMAN polisinin terör örgütlerine Almanya'dan mali yardımda gönderdiğinden şüphelendiği dernek ve kuruluşlara düzenlediği operasyon çerçevesinde Gaziantepsporlu eski futbolcu Enis Ben Hatira'nın evini bastı.

Alman Polisi, Futbolcunun Evini Bastı, System.String[]
ALMAN polisinin terör örgütlerine Almanya'dan mali yardımda gönderdiğinden şüphelendiği dernek ve kuruluşlara düzenlediği operasyon çerçevesinde Gaziantepsporlu eski futbolcu Enis Ben Hatira'nın evini bastı. 30 yaşındaki futbolcunun terör gruplarıyla ilişkisinden şüphelenildiği için evi ve kömürlüğünin arandığı açıklandı. Polisin tutumunu sert dille eleştiren Ben Hatira "Ben de basından öğrendim. Beni bir yerlerle bağlantılı gösterilmesini doğru bulmuyorum" dedi. Alman U21 milli takım forması giyen, Bundesilga ekiplerinden Hamburg, Hertha Berlin ve Frankfurt'ta uzun yıllar oynayan Tunus kökenli Enis Ben Hatira, ikinci lig takımlarından Darmstadt'ta oynadığı 2017 yılında istihbarat tarafından izlenen radikal gruplarla ilişkisi olduğu ortaya çıkınca, takımdan gönderilmişti. Ben Hatira, Türkiye Süper Ligi'nde mücadele ettiği dönemde Gaziantepspor forması da giymişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:52 
Almanya, Güncel
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