Alman Polisi, Futbolcunun Evini Bastı
2 saat önce
ALMAN polisinin terör örgütlerine Almanya'dan mali yardımda gönderdiğinden şüphelendiği dernek ve kuruluşlara düzenlediği operasyon çerçevesinde Gaziantepsporlu eski futbolcu Enis Ben Hatira'nın evini bastı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:52
ALMAN polisinin terör örgütlerine Almanya
'dan mali yardımda gönderdiğinden şüphelendiği dernek ve kuruluşlara düzenlediği operasyon çerçevesinde Gaziantepsporlu eski futbolcu Enis Ben Hatira'nın evini bastı. 30 yaşındaki futbolcunun terör gruplarıyla ilişkisinden şüphelenildiği için evi ve kömürlüğünin arandığı açıklandı. Polisin tutumunu sert dille eleştiren Ben Hatira "Ben de basından öğrendim. Beni bir yerlerle bağlantılı gösterilmesini doğru bulmuyorum" dedi. Alman U21 milli takım forması giyen, Bundesilga ekiplerinden Hamburg, Hertha Berlin
ve Frankfurt
'ta uzun yıllar oynayan Tunus
kökenli Enis Ben Hatira, ikinci lig takımlarından Darmstadt'ta oynadığı 2017 yılında istihbarat tarafından izlenen radikal gruplarla ilişkisi olduğu ortaya çıkınca, takımdan gönderilmişti. Ben Hatira, Türkiye
Süper Ligi'nde mücadele ettiği dönemde Gaziantepspor forması da giymişti.
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