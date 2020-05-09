Alman polisi, kol değnekli göstericiyi darbederek gözaltına aldı - Son Dakika

Alman polisi, kol değnekli göstericiyi darbederek gözaltına aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla izinsiz düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla izinsiz düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Polis aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu göstericilere karşı biber gazı da kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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