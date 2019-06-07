Son Dakika Haberleri: Alman polisi olay yerini Instagram'dan paylaşacak
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Alman polisi olay yerini Instagram'dan paylaşacak

29 dakika önce

TOPLUMUN ana haberleşme ağı haline gelen sosyal medya varlığını sürdüren polis teşkilatı, Facebook ve Twitter'dan sonra Instagram üzerinden de haberleşme uygulaması başlattı.

Alman polisi olay yerini Instagram'dan paylaşacak, System.String[]
TOPLUMUN ana haberleşme ağı haline gelen sosyal medya varlığını sürdüren polis teşkilatı, Facebook ve Twitter'dan sonra Instagram üzerinden de haberleşme uygulaması başlattı. Aşağı Saksonya Eyaleti kentlerinden Lüneburg İl Emniyet Teşkilatı, Hollanda ve İngiltere'deki uygulamayı örnek alarak Instagram ağında Community Policing adını verdiği tanıtım servisini başlattı. Lüneburg İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Polis Komiseri Isabella Harms, bizim Instgram polisimiz oldu. Komiser Harms, teşkilatımız, bölgedeki gelişmeler ve olaylarla ilgili paylaşımlarda bulunacak ifadelerine yer verildi. Aşağı Saksonya'da bir düzineden fazla polis memuru, hem kurum olarak polis teşkilatını hem de devriye görev çalışmalarını Facebook, Twitter ve Instagram'da paylaştığı bildirildi.

DÜZENLİ FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞACAK

Lüneburg polisinin Instgram hesabının sorumlusu 35 yaşındaki Komser Isabella Harms, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, bundan böyle Instagram aracılığıyla takipçileriyle düzenli olarak fotoğraf ve kısa videolar yayınlayacağını bu hizmetinin Facebook ve Twitter'daki paylaşımlarla paralel yürüyeceğini belirtti. Instagram'daki adreslerinin polizei.lueneburg.ih olduğunu belirten Komiser Isabella Harms, dijital iletişim görevlisi olarak polisin çalışma şartlarını anlatacağını ve olay mahallerinden paylaşımlarda bulunacağını duyurdu. Vatandaşın yapması gerekenin; Instagram üzerinden kendilerini takibe almaları olduğunu kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:38 
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