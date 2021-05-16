Alman polisi psikolojik rahatsızlığı bulunan Türk vatandaşını darp etti - Son Dakika

Almanya'nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman polisi tarafından darp edildi.

Alman polisinin Türk vatandaşlarına şiddeti devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman polisinin şiddetine maruz kaldı. Olay anında polise "Dövmeyin, o zararsız, diye feryat ederek olayı anlatan Selim'in ablası Hatice Götürmen, "Kardeşim Selim bir yıldır psikolojik rahatsız. Oğullarım Akın ve Ayhan dayılarına hava aldırmak için arabayla dışarı çıkardılar. Kardeşim Selim krize girerek kendisini arabadan dışarı attı. Yaralandığı için çocuklarım ambulans çağırdı. O arada polisler geldi ve kardeşimi ters kelepçe yapmak için şiddet uyguladılar. Ben kendisinin rahatsız olduğunu saldırgan olmadığını dövmemelerini söylememe rağmen bana bile biber gazıyla saldırmaya kalktılar. Çocuklarım polise dövmemeleri için uyardı bulundu. Onlara da copla vurdular ve karakola götürdüler orada da fiziki saldırıya maruz kaldılar. Psikolojik rahatsızlık geçiren kardeşim hastaneye kaldırıldı ve doktorlardan aldığımız bilgiye göre ise vücudunda çok sayıda darp izinin olduğunu söyledi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Kardeşim krize girmesine rağmen saldırganlık sergilemeyen birisi. Polisin orantısız ve acımasız güç kullanması anlaşılır bir durum değildir. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız" dedi.

Olayla ilgili polisin yayınladığı basın açılamasında psikolojik rahatsızlığı bulunan gencin "Allahu Ekber" diye bağırdığı ve çevresindekilerin ise polise saldırdıkları ifade edildi. Polis, olay yerine 20 kadar kişinin toplandığını Selim'i sakinleştirmek ve kelepçeleyebilmek için gaz kullanmak zorunda olduklarını savundu. Açıklamada, Selim'in kelepçelenmeye itiraz ederek polislere tekme attığı kaydedildi. Selim Çiftçi'nin karakolda da sakinleşmediği ve işlemlerin tamamlanmasının ardından psikiyatri merkezine götürüldüğü bildirildi.

Çiftçi'nin sıyrık ve morluk gibi hafif yaraları olduğu, olay sırasında bir polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Polis, direniş ve saldırı nedeniyle 34 yaşındaki şahıs hakkında ceza davası açtı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - FRANKFURT