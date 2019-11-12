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Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı
7 saat önce
Alman polisi, ülkenin batısında Offenbach kentinde patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 IŞİD’liyi gözaltına aldı.
Alman polisi, ülkenin batısında Offenbach kentinde IŞİD adına patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 kişiyi gözaltına aldı.
Frankfurt savcısı Nadja Niesen, ev yapımı bomba üretmek ve internet üzerinden silah satın almak girişiminde bulunan 24 yaşındaki Makedon kökenli kişinin baş zanlı olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:31
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