Son Dakika Haberleri: Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı
Son Dakika Dünya Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı - Son Dakika Dünya

Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı

7 saat önce

Alman polisi, ülkenin batısında Offenbach kentinde patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 IŞİD’liyi gözaltına aldı.

Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı, System.String[]

Alman polisi, ülkenin batısında Offenbach kentinde IŞİD adına patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 kişiyi gözaltına aldı.


Frankfurt savcısı Nadja Niesen, ev yapımı bomba üretmek ve internet üzerinden silah satın almak girişiminde bulunan 24 yaşındaki Makedon kökenli kişinin baş zanlı olduğunu açıkladı.

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Makedonya, Offenbach, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:31 
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