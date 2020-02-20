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Alman polisi son üç yılda hangi ırkçı saldırılara müdahale etti?
6 saat önce
Almanya'da son üç yılda polisi kayıtlarına geçen aşırı sağ unsurların yer aldığı olay sayısında artma eğilimi görüldüyor.
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde aralarında Türklerin de olduğu en az 11 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırı ülkede son yıllarda yaşanan diğer saldırıları akla getirdi.
Ülkenin kapılarını bir milyondan fazla mülteciye açtığı 2015 yılında aşırı sağ unsurların yaptığı saldırılar zirveye çıktı. Alman iç istihbarat kurumuna göre 2015 ve 2016 yıllarında tırmanan aşırı sağ unsurların yer aldığı şiddet suçları düşüş gösterdi. Ancak tahminler, 2018 yılında ırkçı saldırıların yüzde 3 arttığına işaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:52
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