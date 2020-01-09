ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MEHMET BULGU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MEHMET BULGU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MEHMET BULGU TOPRAĞA VERİLDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA - ALMANYA'da polisin öldürdüğü Mehmet Bulgu İstanbul'da toprağa verildi.

ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MEHMET BULGU TOPRAĞA VERİLDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA - ALMANYA'da polisin öldürdüğü Mehmet Bulgu İstanbul'da toprağa verildi.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde polis merkezi önünde bulunan devriye aracına sopayla saldırdığı iddia edilen 5 çocuk babası Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Uçakla Türkiye'ye getirilen Mehmet Bulgu'nun cenazesi Sancaktepe Yunus Emre Camii'nde  öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi. Bulgu'nun cenazesine çok sayıda yakını ve ailesi katıldı.

Kardeşi Mehmet Bulgu'nun cenaze törenine katılan Ahmet Bulgu, "Polisler geldi. Önce 'bıçak çekmiş' dediler. Sonra 'sopayla polis arabasına saldırmış' dediler. Sonra 'terör eylemi yapmış' dediler. Hepsi yalan evini basmışlar hiçbir şey bulamamışlar. Sırf Türk diye. Orada Türkleri istemiyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Bulgu'nun tabutu etrafında ağlayan aile yakınları

-Cenazenin araca konulması

-Ağabey Ahmet Bulgu ile röp

-Kardeş Nurten Kılıç ile röp

-Cenaze namazı kılınması

-Cenazenin taşınması

-Cenazenin araca konulması

-Genel ve detay


Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
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