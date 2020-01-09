Alman polisi tarafından öldürülen Mehmet Bulgu toprağa verildi - Son Dakika
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Alman polisi tarafından öldürülen Mehmet Bulgu toprağa verildi

6 saat önce

ALMANYA'da polisin öldürdüğü Mehmet Bulgu İstanbul'da toprağa verildi.

Alman polisi tarafından öldürülen Mehmet Bulgu toprağa verildi, System.String[]
ALMANYA'da polisin öldürdüğü Mehmet Bulgu İstanbul'da toprağa verildi.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde polis merkezi önünde bulunan devriye aracına sopayla saldırdığı iddia edilen 5 çocuk babası Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Uçakla Türkiye'ye getirilen Mehmet Bulgu'nun cenazesi Sancaktepe Yunus Emre Camii'nde  öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi. Bulgu'nun cenazesine çok sayıda yakını ve ailesi katıldı.Kardeşi Mehmet Bulgu'nun cenaze törenine katılan Ahmet Bulgu, "Polisler geldi. Önce 'bıçak çekmiş' dediler. Sonra 'sopayla polis arabasına saldırmış' dediler. Sonra 'terör eylemi yapmış' dediler. Hepsi yalan evini basmışlar hiçbir şey bulamamışlar. Sırf Türk diye. Orada Türkleri istemiyorlar" dedi.


- İstanbul
İstanbul, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
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