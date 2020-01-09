ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN TÜRK'ÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN TÜRK'ÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika

ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN TÜRK'ÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAlmanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü polis merkezi önünde elinde sopayla devriye aracına saldırdığı iddia edilen Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü.

ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN TÜRK'ÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü polis merkezi önünde elinde sopayla devriye aracına saldırdığı iddia edilen Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu'nun cenazesi bu akşam uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi Bulgu'nun ailesi karşıladı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde polis merkezi önünde bulunan devriye aracına sopayla saldırdığı iddia edilen 5 çocuk babası Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu'nun cenazesi bu akşam uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ailesi tekbir getirerek karşıladı.  Mehmet Bulgu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

"SADECE 'ALLAHU EKBER' DEDİ DİYE SAVUNUYORLAR KENDİLERİNİ"

Mehmet Bulgu'nun ablası Nurten Kılıç, "Acıdan başka bir şey hissetmiyoruz gerçekten de. Sadece vahşet, insanlık dışı bir şey. İnsan hakları var diyorlar ama maalesef yok. Sadece Müslüman diye öyle öldürülmesi bizi parçaladı. Hiçbir suçu yoktu. Sadece Allahu Ekber dedi diye savunuyorlar kendilerini. Tam olarak yanında olmadığım için bir şey söyleyemem" dedi.

"DERDİNİ İZAH EDERKEN POLİS 4 TANE KURŞUN SIKMIŞ VURMUŞ"

Bulgu'nun abisi Temur Bulgu ise "Kardeşim oluyor, 17 senedir Almanya'daydı. Alman bir hanımla evliydi, 5 çocuğu vardı. Orada döner dükkanı vardı, inşaat firması vardı. Neden böyle bir şey yaşandığına dair fikrimiz yok. Sadece bizim duyduğumuza göre Alman polisine gitmiş kendi derdini izah etmeye. Derdini izah ederken polis 4 tane kurşun sıkmış vurmuş. Hiçbir suç kaydı yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Bulgu'nun ablası Nurten Kılıç ile röp

-Mehmet Bulgu'nun abisi Temur Bulgu ile röp

-Mehmet Bulgu'nun abisi Salih Bulgu ile röp

-Mehmet Bulgu'nun yeğeni Resul Bulgu ile röp

-Havalimanında bekleyen aile yakınları

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Cenazenin getirilmesi

-Cenazenin tekbir eşliğinde cenaze aracına konulması

-Mehmet Bulgu'nun fotoğrafı

-Genel ve detay


Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:08 Kaynak: DHA
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