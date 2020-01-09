Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAlmanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü polis merkezi önünde elinde sopayla devriye aracına saldırdığı iddia edilen Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü polis merkezi önünde elinde sopayla devriye aracına saldırdığı iddia edilen Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu'nun cenazesi bu akşam uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi Bulgu'nun ailesi karşıladı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde polis merkezi önünde bulunan devriye aracına sopayla saldırdığı iddia edilen 5 çocuk babası Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu'nun cenazesi bu akşam uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ailesi tekbir getirerek karşıladı. Mehmet Bulgu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

'SADECE 'ALLAHU EKBER' DEDİ DİYE SAVUNUYORLAR KENDİLERİNİ"

Mehmet Bulgu'nun ablası Nurten Kılıç, 'Acıdan başka bir şey hissetmiyoruz gerçekten de. Sadece vahşet, insanlık dışı bir şey. İnsan hakları var diyorlar ama maalesef yok. Sadece Müslüman diye öyle öldürülmesi bizi parçaladı. Hiçbir suçu yoktu. Sadece Allahu Ekber dedi diye savunuyorlar kendilerini. Tam olarak yanında olmadığım için bir şey söyleyemem" dedi.

'DERDİNİ İZAH EDERKEN POLİS 4 TANE KURŞUN SIKMIŞ VURMUŞ"

Bulgu'nun abisi Temur Bulgu ise 'Kardeşim oluyor, 17 senedir Almanya'daydı. Alman bir hanımla evliydi, 5 çocuğu vardı. Orada döner dükkanı vardı, inşaat firması vardı. Neden böyle bir şey yaşandığına dair fikrimiz yok. Sadece bizim duyduğumuza göre Alman polisine gitmiş kendi derdini izah etmeye. Derdini izah ederken polis 4 tane kurşun sıkmış vurmuş. Hiçbir suç kaydı yoktu" dedi.

Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi

Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:34 Kaynak: DHA
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