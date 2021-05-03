Almanya'da dev operasyon: Dünyanın en büyük pedofili sitesi çökertildi

2019 yılından bu yana çocuk istismarını meşrulaştırıcı görüntüler paylaşan Boystown isimli platform çökertildi. Alman polisi tarafından yönetilen operasyonda site yöneticileri hedef alındı.

Boystown adı altında 2019'dan beri çocuk istismarını teşvik edici yayınlar paylaşan site yöneticisi 4 kişi yakalandı. Bunlardan üçünün Paderborn, Münih ve Kuzey Almanya doğumlu 40, 49 ve 58 yaşında üç erkek olduğu öğrenildi. Diğer kişi hakkında ise Paraguay'ın Concepcion bölgesinde uluslararası yakalama emri bulunuyordu. Gözaltına alınan söz konusu dördüncü şahsın Hamburglu ve 64 yaşında olduğu ayrıca 3500'den fazla paylaşımla bu ağın en aktif üyelerinden biri olduğu kaydedildi.

400 BİNDEN FAZLA ÜYESİ VARMIŞ

Birçok ülkenin polis teşkilatlarının da katıldığı büyük uluslararası operasyonun hedefi Boystown adlı dark net (ana akım arama motorları ve tarayıcılarla ulaşılamayan yasadışı ve gizli internet) platformuydu. Operasyonda çökertilen platformun kayıtlı 400 binden fazla üyesinin olduğu açıklandı. Alman polisinin başını çektiği uluslararası operasyona Hollanda, İsveç, Avustralya, ABD ve Kanada emniyet teşkilatları da katıldı.

EUROPOL'DAN "YENİ TUTUKLAMALAR OLABİLİR" AÇIKLAMASI

Konuya yönelik açıklama yapan Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), operasyonda elde edilen istihbaratın inceleneceğini ve buradan hareketle küresel çapta "yeni tutuklamalar ve kurtarma harekatları" yapılabileceğini söyledi. Europol'un açıklamasına göre Boystown'a yönelik operasyon çerçevesinde dark nette onunla ilişkili birçok pedofili sohbet sitesi de kapatıldı.