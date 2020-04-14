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Alman polisinden mangal yakan 51 kişiye ceza
6 saat önce
Almanya'da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayanlara verilen cezalar can yakıyor.
Almanya'da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayanlara verilen cezalar can yakıyor. Münih ve Berlin'de mangal yakan 51 kişiye ikiden fazla kişinin kamusal alanda bir araya geldiği gerekçesiyle 500'er euro (3 bin 700 TL) para cezası kesildiği belirtildi.
Almanya'da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayanlara verilen cezalar can yakıyor. Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle konulan yasaklara uymayan kişilere polisler ceza kesti. Münih ve Berlin'de mangal yakan 51 kişiye ikiden fazla kişinin kamusal alanda bir araya geldiği gerekçesiyle 500'er euro (3 bin 700 TL) para cezası kesildiği belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre Münih'te yaşları 20 ile 30 yaş arasında olan 51 genç, yasağa rağmen öğrenci yurdunun bahçesinde mangal partisinde bir araya geldi. İhbarı alan polis ekipleri mangal partisine müdahalede bulunarak, partiye katılan kişilere cezai işlem uyguladı. Öte yandan başkent Berlin'de de mangallı doğum günü kutlamasında 30 kişiye davet veren aileye de polisin 500 Euro (3 bin 700 TL) para cezası kesildiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:47 Kaynak: DHA
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