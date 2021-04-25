Son dakika haberi... - Alman polisinden Türk iş adamına George Floyd işkencesi - Son Dakika

- Alman polisinden Türk iş adamına George Floyd işkencesi

BERLİN - ABD'de kaosa yol açan George Floyd'a uygulanan ve ölümüne neden olan polis şiddetinin bir benzeri, Almanya'da bir Türk iş adamına uygulandı.

Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş adamı Emre Tümsek'i iş yerinin önünde darp etti. Yaşanan olay ABD'de George Floyd'a uygulanan polis şiddetini akıllara getirdi. İnşaat şirketi sahibi Tümsek iş yerinin önünde gürültü duyup dışarı çıktığını ve polis tarafından ters kelepçelenerek yere yatırıldığını söyledi. Polisin sert müdahalesine maruz kalan Tümsek, o sırada nefes alamadığını ve Geoge Floyd'u anımsadığını ifade etti.

"Nefes alamıyorum. Ben burada inşaat şirketinin sahibiyim olayla bir alakam yok" ifadelerini kullanan Tümsek'ten Alman polisi kimlik istedi. Kimlik kontrolü yapan polis, dakikalarca Emre Tümsek'in boynuna diziyle basarak şiddet uyguladı. Olayın ardında 4 saat karakolda gözaltında tutulan Tümsek daha sonra serbest bırakıldı. Tümsek, hiç suçu olmamasına rağmen Alman polisi tarafında uğradığı işkencenin hukuki yollardan takipçisi olacağını söyledi

Polis şiddeti Tümsek'in arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.