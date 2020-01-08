Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi
5 saat önce
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi. Buğlu'nun cenazesi Sabiha Gökçen Havalimanı Kargo bölümünden yakınları tarafından teslim alındı.
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