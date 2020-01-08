Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi

5 saat önce

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi. Buğlu'nun cenazesi Sabiha Gökçen Havalimanı Kargo bölümünden yakınları tarafından teslim alındı.

Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi

Gelsenkirchen, Almanya, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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