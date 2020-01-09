Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Mehmet Bulğu, son yolculuğuna uğurlandı.

Alman polisi tarafından 5 Ocak'ta bir polis karakolu önünde vurularak yaşamını yitiren ve cenazesi dün akşam İstanbul'a getirilen Bulğu için öğle vakti Sancaktepe Yenidoğan Yunus Emre Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Bulğu'nun yakınları taziyeleri kabul etti.

Ağabey Ahmet Bulğu, olayın yaşandığı gün kardeşinin karakolda bulunma nedenine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kardeşinin ayrıldığı Alman eşinin Müslümanlığı ve Türkçe'yi çocuklarına öğretmesini istemediğini belirten Bulğu, "Çocuklarını vermediler. Bu da çocuklarının peşine düştü. İşini gücünü bıraktı." dedi.

Abla Nurten Kılıç ise Bulğu'nun eski eşiyle sorunları olduğuna işaret ederek, "Eşi sürekli tehdit ediyordu. Bana sürekli diyordu, 'Abla beni takip ediyorlar.' Daha önceden de polis kafasına silah çekmiş, büyük oğlu kucağında diye geri çekmiş silahı. Biz detaylarını, ne için çektiğini bilmiyoruz. Onun tek derdi Allah'tı, ibadetti." diye konuştu.

Mehmet Bulğu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu, polis tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, karakol önünde park eden araçlarına Bulğu'nun elindeki sopayla vurduğunu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiğini ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis, yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Bulğu'nun cenazesi, 7 Ocak'ta Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Gelsenkirchen Mevlana Camisi'nde kılınan namazın ardından dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmişti.