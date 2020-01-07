Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika

Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi

6 saat önce

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde pazar gecesi polis kurşunuyla vurularak yaşamını yitiren Türk vatandaşı Mehmet Bulğu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi, System.String[]

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde pazar gecesi polis kurşunuyla vurularak yaşamını yitiren Türk vatandaşı Mehmet Bulğu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Gelsenkirchen Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, yaşamını yitiren Bulğu'nun ağabeyi Ahmet Bulğu ve aile yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Davaz, AA muhabirine, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, konunun tüm ayrıntılarıyla açıklığa kavuşturulmasını istediklerini ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Ahmet Bulğu ise insan canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini, kardeşinin hakkını arayacağını ifade ederek, "Böyle adaletsizlik olur mu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Tarif edilemez bir acı duyduğunu vurgulayan Bulğu, olayda ihmali bulunanların mutlaka ortaya çıkarılıp gerekli cezayı almalarını talep etti.

Bulğu'nun cenazesinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Olay

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu (38), pazar günü akşam polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, karakol önünde park eden araçlarına Bulğu'nun elindeki sopayla vurduğu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiği ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Gelsenkirchen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

Son Dakika Haberleri
01:30 Sivas tipide mahsur kalanları özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
01:22 Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı - Son Dakika
01:16 ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti - Son Dakika
01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da - Son Dakika
01:05 Cumhurbaşkanı erdoğan istanbul'da - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 01:47:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]