Alman polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı için protesto - Son Dakika
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Alman polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı için protesto

6 saat önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Gelsenkirchen kentinde polise bıçakla saldırdığı iddiasıyla vurularak öldürülen Türk vatandaşı için Wuppertal'da protesto gösterisi düzenlendi.

Alman polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı için protesto, System.String[]

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Gelsenkirchen kentinde polise bıçakla saldırdığı iddiasıyla vurularak öldürülen Türk vatandaşı için Wuppertal'da protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde, bir hafta önce polise bıçakla saldırdığı iddiasıyla vurularak öldürülen 37 yaşındaki Türk vatandaşı için Wuppertal'da protesto düzenlendi. 200 kişinin katıldığı protestoyu, Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği organize etti. Protestonun yapıldığı bölgede konuşan dernek başkanı Murat Güneş, "Polis kurşunuyla kurban verdik. Bizler vatandaşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. İnsan haklarının, demokrasinin olduğu bir yerde 7 yılda 8 vatandaşımızı katlettiler. Bunların hiç biri polise bıçak ve silahla saldırdığı için katledilmedi. Polis kendini kanıtlamak için vatandaşlarımızı katlediyor. Geçen yıl Cuma'ya gitmek için hazırlanan Hamit Paksoy, elinde silah olmadığı halde 30 polisin saldırısıyla katlediliyor" dedi.Türklere birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi çağrısında bulunan Murat Güneş, konuşmasının sonunda, öldürülen Türk genciyle ilgili Alman yönetiminin verdiği demeçleri eleştirdi. Güneş, "Alman makamlarının verdiği demeçler bir skandaldır. Polisi tebrik ediyorlar" ifadelerini kullandı.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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