Alman polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı için protesto (2) - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı için protesto (2) - Son Dakika Dünya

Alman polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı için protesto (2)

6 saat önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Gelsenkirchen kentinde 5 Ocak'ta polise bıçakla saldırdığı iddiasıyla vurularak öldürülen Türk vatandaşı için protesto gösterisi düzenlendi.

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Gelsenkirchen kentinde 5 Ocak'ta polise bıçakla saldırdığı iddiasıyla vurularak öldürülen Türk vatandaşı için protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde, polise bıçakla saldırdığı iddiasıyla vurularak öldürülen 37 yaşındaki Mehmet Bulğu adlı Türk vatandaşı için bir araya gelen Türkler, Alman polisini protesto etti. 200 kişinin katıldığı protestoyu, Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği organize etti. Protestonun yapıldığı bölgede konuşan dernek başkanı Murat Güneş, "Polis kurşunuyla kurban verdik. Bizler vatandaşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. İnsan haklarının, demokrasinin olduğu bir yerde 7 yılda 8 vatandaşımızı katlettiler. Bunların hiç biri polise bıçak ve silahla saldırdığı için katledilmedi. Polis kendini kanıtlamak için vatandaşlarımızı katlediyor. Geçen yıl Cuma'ya gitmek için hazırlanan Hamit Paksoy, elinde silah olmadığı halde 30 polisin saldırısıyla katlediliyor" dedi.

Türklere birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi çağrısında bulunan Murat Güneş, konuşmasının sonunda, öldürülen Türk genciyle ilgili Alman yönetiminin verdiği demeçleri eleştirdi. Güneş, "Alman makamlarının verdiği demeçler bir skandaldır. Polisi tebrik ediyorlar" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Gelsenkirchen polis merkezinin önüne gelen Mehmet Bulğu, elindeki sopa ile polis merkezinin önünde duran araca vurmaya başladı. İki devriye polisi tarafından uyarılan Mehmet Bulğu, polisi dikkate almayarak eylemini sürdürmeye devam etti. Bulğu, daha sonra polis memurlarına yaklaştı. 'Ellerini havaya kaldır' ihtarından sonra 23 yaşındaki genç bir polis, silahını doğrultarak Bulğu'ya 4 el ateş etti.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
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