Son Dakika › Güncel › Alman polisinin ortak operasyonu: 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
Alman polisinin ortak operasyonu: 17 kişi tutuklandı
6 saat önce
TÜRK ve Alman polisinin ortak operasyonunda yakalanan 44 kişiden 17'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
TÜRK ve Alman polisinin ortak operasyonunda yakalanan 44 kişiden 17'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alman Federal Polis Teşkilatınca "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunda 44 kişi yakalandı. Şüpheliler dün adliyeye sevkedildi. 17 kişi tutuklanırken 27 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı
Son Dakika Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama