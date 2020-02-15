Alman polisinin ortak operasyonu: 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman polisinin ortak operasyonu: 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

Alman polisinin ortak operasyonu: 17 kişi tutuklandı

6 saat önce

TÜRK ve Alman polisinin ortak operasyonunda yakalanan 44 kişiden 17'si tutuklandı.

Alman polisinin ortak operasyonu: 17 kişi tutuklandı, System.String[]

TÜRK ve Alman polisinin ortak operasyonunda yakalanan 44 kişiden 17'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alman Federal Polis Teşkilatınca "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunda 44 kişi yakalandı. Şüpheliler dün adliyeye sevkedildi. 17 kişi tutuklanırken 27 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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