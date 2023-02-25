Alman rock grubunun konserinde depremzedeler için 1 milyon avrodan fazla para toplandı - Son Dakika
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Alman rock grubunun konserinde depremzedeler için 1 milyon avrodan fazla para toplandı

25.02.2023 20:47
Alman rock grubunun konserinde depremzedeler için 1 milyon avrodan fazla para toplandı

Alman rock grubu Toten Hosen'in, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden zarar görenlerle dayanışma için düzenlediği konserde, 1 milyon avronun üzerinde para toplandı.

Alman rock grubu Toten Hosen'in, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden zarar görenlerle dayanışma için düzenlediği konserde, 1 milyon avronun üzerinde para toplandı.

Düsseldorf'ta düzenlenen konser öncesi satışa sunulan biletler 1 saat içinde tükenirken, konser biletlerinin yanı sıra yapılan bağışlarla toplanan paranın bir milyon avroyu aştığı belirtildi.

Grubun solisti Campino'nun, "deprem nedeniyle sadece yas tutmak yerine, depremzedeler için harekete geçme" çağrısında bulunduğu konserde, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

10 bin kişinin izlediği konserden elde edilen gelirin tamamının depremzedelere bağışlandığı açıklandı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

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