Alman sağlık uzmanından EURO 2020 finalinin 60 bin seyirciyle oynanmasına tepki - Son Dakika

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık uzmanı Karl Lauterbach, Avrupa Şampiyonası finalleri için Wembley Stadyumu'na 60 bin seyirci kabul edilmesinin tehlikeli olduğunu belirterek, "Yaşanacak ölümlerden UEFA sorumlu" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda bu gece gerçekleştirilecek EURO 2020 finali, İngiliz ve İtalyan taraftarlar tarafından heyecanla beklenirken, Alman Sağlık Uzmanı Karl Lauterbach finalin 60 bin seyirciyle oynanması kararına tepki gösterdi. Lauterbach yaptığı açıklamada, EURO 2020 finali için 90 bin kişilik stadyuma 60 bin seyirci kabul edilmesinin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Salgına rağmen EURO 2020'yi düzenlenmesi ve son olarak Wembley Stadyumu'na 60 bin seyirci kabul edilmesi cahilce bir yaklaşım ve tamamen kontrolden çıkmış bir durum. Bu durumun sonucunda yaşanacak ölümlerden UEFA sorumlu" dedi.

UEFA'nın EURO 2020'yi kötüye kullandığını söyleyen Lauterbach, "UEFA, EURO 2020'yi yönetmekte başarısız oldu. İtalya ve İngiltere arasındaki final maçında izleyici sayısının stadyum kapasitesinin 5'te 1'ine düşürülmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)