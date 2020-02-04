Alman sanatçıdan 99 telefonla Google Maps'e manipülasyon: Boş yollar kırmızıya büründü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman sanatçıdan 99 telefonla Google Maps'e manipülasyon: Boş yollar kırmızıya büründü - Son Dakika Dünya

Alman sanatçıdan 99 telefonla Google Maps'e manipülasyon: Boş yollar kırmızıya büründü

6 saat önce

Almanya'da bir sanatçı dünyanın en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından Google Maps'ı yanıltarak normalde boş olan caddeleri dolu göstermeyi başardı. Bu iş için 99 ikinci el cep telefonu kullanan Simon Wickert, arabaların geçtiği boş yollarda telefonları gezdirdi ve amacına ulaştı

Alman sanatçıdan 99 telefonla Google Maps'e manipülasyon: Boş yollar kırmızıya büründü, System.String[]

Almanya'da bir sanatçı dünyanın en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından Google Maps'i yanıltarak normalde boş olan caddeleri dolu göstermeyi başardı.


Berlin'de yaşayan Simon Weckert, başlattığı bir kampanyayla Google gibi teknoloji devlerinin insan hayatını ne kadar etkilediğini göstermek için bir deney yaptı. Sanatçı bu yöntemle sanal verilerin, gerçeklik algısına ne kadar etki ettiğini göstermeye çalıştı.

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Almanya, Google, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:08 
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