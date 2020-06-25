Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi haziranda arttı - Son Dakika

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi haziranda arttı

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, Kovid-19 salgınının sona ermesi beklentisiyle, bir ay içinde rekor düzeyde artarak haziranda eksi 2,3 puana yükseldi.

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, Kovid-19 salgınının sona ermesi beklentisiyle, bir ay içinde rekor düzeyde artarak haziranda eksi 2,3 puana yükseldi.

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Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için haziran ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın mayıs ayında eksi 26,7 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, haziran ayında yükselişini devam ettirdi. Endeks, bir ay içinde rekor düzeyde artarak eksi 2,3 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında ihracata yönelik beklentinin belirgin bir şekilde toparlandığını belirtti.

Fuest, "Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, eksi 26,7 puandan eksi 2,3 puana çıktı. Bu bir ay içinde benzeri görülmemiş bir artış. Alman sanayisi toparlanma yolunda ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın ABD, Fransa ve İtalya gibi önemli ticaret ortaklarında Kovid-19'nın sebep olduğu resesyon Alman ihracatçılar için sıkıntı olmaya devam ederken, Dünya Ticaret Örgütü bu yıl küresel ticaretin geçen yıla göre yüzde 13 ile yüzde 32 arasında düşmesini bekliyor.

DTÖ, ayrıca beklenenden daha zayıf ekonomik büyüme, daha yaygın ticaret kısıtlamaları ve Kovid-19 salgınında olası bir ikinci dalganın 2021'de ekonomik toparlanmaya olumsuz tesir edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Almanya, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:39 Kaynak: AA

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