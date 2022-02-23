Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi şubatta 17,6 puana geriledi - Son Dakika
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Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi şubatta 17,6 puana geriledi

23.02.2022 16:41
Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi şubatta 17,6 puana geriledi

Almanya'da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan düşüşle 17,6 puana geriledi.

Almanya'da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan düşüşle 17,6 puana geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için şubat ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da ocak ayında 17,7 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, şubatta 0,1 puan azalarak 17,6 puana geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçıların daha fazla büyüme beklediklerini belirtti.

Fuest, "Bununla birlikte, Ukrayna'daki mevcut gelişmeler belirsizliğin artmasına neden olabilir ve bu da ticaretin (ithalat ve ihracat) akışını etkileyebilir." ifadesini kullandı.

Bu arada, ekonomistler, şirketler, Alman düşünce kuruluşları ve iş dünyası örgütleri Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarla tepki verdiği Ukrayna krizinin Alman ekonomisini de olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Başkan Yardımcısı Stefan Kooths, "Güvenlik risklerine ek olarak, Ukrayna'da bir savaş Almanya için daha yüksek enerji fiyatları ve artan belirsizliği beraberinde getirecek, her ikisi de yatırım ve tüketici iklimini baskı altına alacak." dedi.

Küresel ekonomideki dinamiklerin güçlü olduğuna işaret eden Kooths, "Ukrayna'daki krizi, ekonomik ilişkilerde herhangi bir bozulma olmadığı sürece en iyi ihtimalle Kovid-19 sonrası ekonominin toparlanma sürecini yavaşlatacak ama durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Almanya'da gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 3,0 ve 2023'te yüzde 2,9 büyüyeceğini tahmininde bulundu.

DIW raporunda, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki bir savaşın Alman ekonomisi için büyük risk olduğuna işaret edilerek, Çin'in emlak sektörünün büyük bir mali krize sebep olma ihtimali ve Kovid-19 salgınında yeni varyantların ortaya çıkması diğer riskler arasında gösterildi.

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Ukrayna, Almanya, İhracat, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi şubatta 17,6 puana geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi şubatta 17,6 puana geriledi - Son Dakika
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