Son Dakika Haberleri: Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı
Son Dakika Güncel Haber

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı

2 saat önce

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay İngiltere'nin ithalatını artırmasından dolayı kısmen toparlanarak eksi 2,1 puana yükseldi.

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı, System.String[]

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay İngiltere'nin ithalatını artırmasından dolayı kısmen toparlanarak eksi 2,1 puana yükseldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ağustos ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın temmuz ayında eksi 2,7 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustos ayında yükselişe geçerek eksi 2,1 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu yükselişin İngiltere'ye yapılan ihracattan kaynaklandığını bildirdi.

Fuest, "Anlaşmasız bir Brexit endişesi, İngiliz firmalarını çok daha erken ithalat yapmaya teşvik ediyor. Bu olumlu etkiden başka, ticaret savaşı Alman ihracatçıları üzerinde yük olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fuest, otomotiv sektörünün ihracat beklentisinin geçen aylarda gerilemesinden sonra bu ay bir miktar iyileştiğini belirterek, "Ancak, İhracat anketine katılanlar büyüme beklemiyor. Öte yandan kimya endüstrisi, önümüzdeki aylara iyimserlikle bakarken, bu sektördeki şirketler uluslararası ticarette gözle görülür bir büyüme bekliyor... Bu iyimserliğe karşılık, makine mühendisliğinde endişe artıyor. Metal endüstrisinde de ihracat gerilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Almanya, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nürnbergli Robin Hack'ten Michael Frey'e övgü: Polis gibi, tüm topları yakalıyor
Pilot bayıldı, uçağı pilot olan bir yolcu indirdi Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum Rooney fena yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]