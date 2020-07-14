Alman sanayiciler ekonomide hızlı toparlanma beklemiyor - Son Dakika

Alman sanayiciler ekonomide hızlı toparlanma beklemiyor

Federal Alman Sanayicileri Birliği, Alman ekonomisinin salgının etkilerinden toparlanmasının hızlı olmasını beklemiyor.

Federal Alman Sanayicileri Birliği, Alman ekonomisinin salgının etkilerinden toparlanmasının hızlı olmasını beklemiyor. Birlik, Alman devletinin şirketlere ortak olmasını ise endişeyle izlediklerini açıkladı. Koronavirüs krizinin Alman ekonomisinde yarattığı sonuçlar Alman sanayicilerin de gündeminden düşmüyor. Federal Alman Sanayicileri Birliği (BDI) koronavirüsün etkilerinden hızlı bir iyileşme beklemediklerini açıkladı.

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BDI Başkanı Dieter Kempf, Alman Yazıişleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "Ekonomideki yavaş yukarı trend coşku sebebi olamaz" dedi. Kempf, ekonominin en erken 2022'de kriz öncesi seviyelere dönmesini beklediklerini kaydetti.


Kempf, siyasetin "bütün odağının" ekonomik toparlanma ve sanayi temelinin güçlendirilmesi olması gerektiğini belirtti.


BDI: Endişeyle izliyoruz


BDI Başkanı, diğer taraftan devletin şirketlere ortak olması durumunda "net bir çıkış planı" bulunması gerektiğini ifade etti. Kempf, sözlerini "Alman ekonomisi devlet güdümünün artan eğilimini endişeyle izliyor" şeklinde sürdürdü.


Alman hükümetinin ülkenin en büyük havayolları şirketi Lufthansa'yı iflastan kurtarmak için toplam 9 milyar euro hacmindeki kurtarma paketi geçen ay onaylanmıştı. Paket devlete bağlı Ekonomik İstikrar Fonu'nun sermaye artırımı yoluyla şirketin yüzde 20 hissesini devralmasını da içeriyor. Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de geçtiğimiz günlerde Lufthansa'nın satın alımının ardından devletin korona krizinden etkilenen şirketlere katılımının devam edebileceğini söylemişti. Altmaier, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada bu durumda bulunan çok sayıda şirket olduğunu kaydetmişti.


AFP/ SSB, HS


(c)

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:19 

Son Dakika Ekonomi Alman sanayiciler ekonomide hızlı toparlanma beklemiyor - Son Dakika Ekonomi
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