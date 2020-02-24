Alman sanayiciler, hükümeti koronavirüse karşı "acilen" harekete geçmeye çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman sanayiciler, hükümeti koronavirüse karşı 'acilen' harekete geçmeye çağırdı - Son Dakika

Alman sanayiciler, hükümeti koronavirüse karşı "acilen" harekete geçmeye çağırdı

6 saat önce

Almanya'da sanayiciler tarafından, Alman hükümetine koronavirüsün yayılmasına karşı "acilen" harekete geçme çağrısı yapıldı.

Alman sanayiciler, hükümeti koronavirüse karşı

Almanya'da sanayiciler tarafından, Alman hükümetine koronavirüsün yayılmasına karşı "acilen" harekete geçme çağrısı yapıldı.

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki belirsizlikler nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıla "zayıf" başladığı hatırlatılarak, şimdi de Alman şirketlerinin koronavirüs salgınının baskısı altında olduğu belirtildi.

BDI Genel Müdürü Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da sanayicilerin, Alman hükümetini koronavirüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye çağırdığını aktararak, "Federal hükümetin koordineli ekonomi politikası gerekli." ifadesini kullandı.

Lang, koronavirüs konusunda, halkın sağlığının korunmasına ek olarak, politikacıların artık ekonomik kriz yönetimine odaklanması gerektiğinin altını çizerek, "Virüsün kapsamı ve süresi hakkında şu anda değerlendirilme yapılamaz. Ekonomi ciddi sonuçları olabilecek bir riskin altında." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin büyümeyi teşvik etmek için bazı ekonomik politikalar geliştirmesini isteyen Lang, "Küresel piyasalardaki büyük belirsizlikler nedeniyle, Alman ekonomisi yeni yıla zayıf bir şekilde başladı. Koronavirüs salgını, şirketlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor." yorumunu yaptı.

Lang, koronavirüsün etkilerinin, küresel ekonomide ve ihracata dayalı Alman sanayisinde "açıkça" hissedildiğini belirterek, "Çin'de 5 binden fazla Alman şirketinin tedariki, üretimi ve satışı ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Önümüzdeki haftalarda, Almanya'daki otomotiv, elektronik, ilaç ve kağıt gibi bazı sektörler, Uzak Doğu'dan yapılan teslimatlarda dar boğaz bekliyor."

Koronavirüs, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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