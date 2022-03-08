Alman sanayiciler, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı - Son Dakika
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Alman sanayiciler, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

08.03.2022 11:02
Alman sanayiciler, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, Avrupa Birliği'ndeki, Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatının yasaklanmasına konusundaki tartışmaları ateşle oynamak olarak değerlendirdi.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, Avrupa Birliği'ndeki, Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatının yasaklanmasına konusundaki tartışmaları ateşle oynamak olarak değerlendirdi.

Russwurm, Alman haber ajansı DPA'ya AB'nin ABD ile Rusya'ya enerji ambargosu uygulama olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Russwurm, Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatının yasaklanması "Almanya ve AB'yi saldırgandan (Rusya) daha şiddetli bir şekilde cezalandırmakla tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Moskova'ya karşı enerji ambargosunun sanayide değer oluşturma, tedarik zincirleri ve arz güvenliği üzerindeki sonuçlarının dramatik olabileceği konusunda uyaran Russwurm, "Bu enerji ithalatını bir gecede değiştirmek imkansız. Almanya'da kullanılan ham petrolün yaklaşık üçte biri ve doğal gazın yarısından fazlası şu anda Rusya'dan geliyor." yorumunu yaptı.

Alman sanayi şirketlerinin enerji arzı ve rekabet gücü konusunda çok endişeli olduklarını hatırlatan Russwurm, Avrupa'da Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasına dair tartışmaları bir nevi "ateşle oynamak" olarak nitelendirdi.

BDI Başkanı Russwurm, Alman hükümetine, Almanya'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesini ve mümkün olan en kısa sürede Rusya'nın enerji kaynaklarına daha az bağımlı hale gelmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirterek, Rusya'dan enerji ithalatını savunmuştu.

Avrupa'nın Rusya'dan enerji tedarikini kasıtlı olarak yaptırımlardan muaf tuttuğuna işaret eden Alman Şansölye, "Şu anda Avrupa'nın ısıtma, güç kaynağı ve sanayi için enerji arzını güvence altına almanın başka bir yolu yok. Bu nedenle, genel çıkarlarımız ve vatandaşlarımızın günlük yaşamı için (Rusya'dan enerji ithalatı) büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Moskova'ya daha fazla ve daha sert yaptırımlar çağrısında bulunarak, Batılı ülkelerden Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması çağrısı yapmıştı.

Almanya, geçen yıl Rusya'dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7'sine denk geliyor.

İhtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürün yüzde 50'sinden fazlasını da Rusya'dan ithal eden Almanya, "enerji tedariki ve diğer ekonomik sonuçları" nedeniyle Rus bankalarına SWIFT'te kısıtlama getirilmesi konusunda isteksiz davranmıştı.

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Petrol, Enerji, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman sanayiciler, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı - Son Dakika


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