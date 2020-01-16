Alman sanayiciler, ülkede büyümenin 2020'de daha da yavaşlamasını bekliyor - Son Dakika
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Alman sanayiciler, ülkede büyümenin 2020'de daha da yavaşlamasını bekliyor

6 saat önce

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Alman sanayisinin resesyon ve dipten çıkışı için işaret olmadığını belirterek, GSYH'de bu yıl için sadece yüzde 0,5'lik artış beklediklerini bildirdi.

Alman sanayiciler, ülkede büyümenin 2020'de daha da yavaşlamasını bekliyor, System.String[]

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Alman sanayisinin resesyon ve dipten çıkışı için işaret olmadığını belirterek, GSYH'de bu yıl için sadece yüzde 0,5'lik artış beklediklerini bildirdi.

Kempf, Alman ekonomisi ve sanayisinin 2020'deki durumuna ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, daha fazla çalışma günü olmasına karşın yeni yılda zayıf bir ekonomik büyüme beklendiğini ifade etti.

Kempf, "Alman sanayisinin resesyon ve dipten çıkışı için işaret yok. GSYH'de sadece yüzde 0,5'lik artış bekliyoruz." dedi.

Alman sanayi şirketlerinin bir yıldan uzun süredir işten çıkarma ve üretimin düşmesi ile mücadele ettiğini belirten Kempf, "Kısa vadede tersine bir dönüş ufukta görünmüyor. Buna ek olarak, yeni iklim politikası şirketleri zorluyor." diye konuştu.

Orta Doğu'daki durumun ekonomik belirsizlikleri artırdığını vurgulayan Kempf, uluslararası anlaşmazlıkların, küresel ticaret ve küresel ekonomiyi tehdit ettiğini söyledi.

Şirketlerin ortalama kurumsal vergi yükünün yüzde 31'den yüzde 25 seviyelerine düşürülmesi çağrısında bulunan Kempf, Alman hükümetinin, büyümeyi desteklemek için gelecek 10 yılda altyapı yatırımlarını büyük miktarda artırması gerektiğini vurguladı.

"Altyapı birçok yerde harap durumda"

Dieter Kempf, "Yıllar içinde Almanya'da çok az yatırım yapıldı. Altyapı birçok yerde harap durumda." dedi.

Toplantıda açıklanan BDI sunumunda, Çin ile rekabet edebilmek için devlet destekli piyasa aksaklıklarının olumsuz etkilerinden Avrupa'nın kendi piyasasını koruması çağrısı yapıldı.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl küresel ticaret savaşları, sıkıntı içindeki otomotiv sektörü ve Brexit kaosu nedeniyle yüzde 0,6 büyüdü. Büyümesi hız kesen Almanya, son 6 yılın en zayıf büyüme performansını gösterdi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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