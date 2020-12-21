Alman sanayicilerin ihracat beklentisi Brexit belirsizliğine rağmen arttı - Son Dakika

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit sonrası bir ticaret anlaşması konusunda henüz anlaşmamış olmasına karşın aralıkta 2,4 puan artarak 1,4 puana yükseldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için aralık ayı ihracat beklentisi anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay eksi 1 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, aralıkta yükseldi. Endeks, aralıkta 2,4 puan artarak 1,4 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında duyarlılığın bir şekilde canlandığını aktararak, "Brexit'te uzlaşılmamış ticaret anlaşması gibi görünümü bozan çok fazla belirsizlik olması, Alman şirketlerin gelecek yılın ilk çeyreği için ihracat beklentisinin ihtiyatlı kalmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Otomotiv sektöründe mevcut uluslararası ticaretin istikrarlı olduğunu belirten Fuest, gıda sektörünün önemli zorluklar öngördüğünü, kimya sektörü, makine ve teçhizat üreticilerinin ise ihracatlarının artmasını beklediğini kaydetti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ülkenin ihracatının bu yıl 2019'a göre yüzde 15 düşeceği, gelecek yıl ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor.