Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Alman savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Alman savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.