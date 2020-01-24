Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Alman savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Alman savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.


Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:06 Kaynak: DHA
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