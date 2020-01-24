Alman savaş gemisi 'Fulda' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Alman savaş gemisi 'Fulda' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Alman donanmasına ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
Alman donanmasına ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 12.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman savaş gemisi 'Fulda', saat 13.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Alman savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti. - ÇANAKKALE
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