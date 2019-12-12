Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı - Son Dakika

Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştı.

Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri yardımıyla Nara Limanı'na yanaştı. Alman savaş gemisinin liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştığı öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal

Son Dakika Haberleri
17:08 MALTEPE'DE CESEDİ BAVULDA BULUNAN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika
17:08 Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı - Son Dakika
17:08 Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi - Son Dakika
17:08 Malatya'da, "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" semineri düzenlendi - Son Dakika
17:07 Robot refakatçiler geliyor - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:14:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]