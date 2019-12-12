Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı - Son Dakika

Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı

7 saat önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştı.

Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı, System.String[]

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri yardımıyla Nara Limanı'na yanaştı. Alman savaş gemisinin liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştığı öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
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