Son Dakika Haberleri: Alman Savcı, Afd'li Vekili Yalanladı: Keresteyle Dövülmedi, Yere Düşüp Başını Çarptı

Alman Savcı, Afd'li Vekili Yalanladı: Keresteyle Dövülmedi, Yere Düşüp Başını Çarptı

1 saat önce

AŞIRI sağcı AfD'nin Federal Meclis Milletvekili Frank Magnitz, Bremen kentinde dolaşırken kafasına keresteyle vurulduğunu iddia etmiş, yere düştükten sonra da 3 kişinin kendisini tekmelediğini açıklamıştı.

Alman Savcı, Afd'li Vekili Yalanladı: Keresteyle Dövülmedi, Yere Düşüp Başını Çarptı, System.String[]
AŞIRI sağcı AfD'nin Federal Meclis Milletvekili Frank Magnitz, Bremen kentinde dolaşırken kafasına keresteyle vurulduğunu iddia etmiş, yere düştükten sonra da 3 kişinin kendisini tekmelediğini açıklamıştı. AfD Bremen teşkilatı da yayınladığı açıklamada, milletvekilinin önce kafasına keresteyle vurulduğunu, ardından da kafasına, gözüne ve vücudunun her yerine tekmelerle vurulduğunu belirterek, Magnitz'in acımasızca dövüldüğünü duyurmuştu.

SAVCI, VEKİLİ DE PARTİYİ DE YALANLADI

Soruşturmaya sürdüren Bremen Savcısı ise hem milletvekilinin hem de AfD'nin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaların doğru olmadığını duyurdu. Savcı, video görüntülerinden milletvekilinin dayak yemediğini sadece arkadan itildiğini açıkladı. Söylendiği gibi kimsenin de AfD'li milletvekilinin kafasına keresteyle vurmadığını da kaydeden savcı, hem dayak yediğini iddia eden Magnitz'i, hem de AfD'nin açıklamalırını böylece yalanladı. Savcı, Magnitz'in kafasında oluşan yaranın ise düşme sonucu oluştuğunu kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:35 

Milletvekili, Güncel
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