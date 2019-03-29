Son Dakika Haberleri: Alman Savcılığı, Germania Ceo'su Balke Hakkında Soruşturma Başlattı

Alman Savcılığı, Germania Ceo'su Balke Hakkında Soruşturma Başlattı

2 saat önce

Almanya'nın en büyük özel havacılık firmalarından Germania Hava Yolları'nın geçtiğimiz aylarda iflasının ardından, mağdur ettiği on binlerce yolcu için için son umut da tükenirken, Alman savcıları şirketin CEO'su Karsten Balke hakkında da iflas sürecinde bilet satışı yapmak iddiası ile...

Alman Savcılığı, Germania Ceo'su Balke Hakkında Soruşturma Başlattı, System.String[]
Almanya'nın en büyük özel havacılık firmalarından Germania Hava Yolları'nın geçtiğimiz aylarda iflasının ardından, mağdur ettiği on binlerce yolcu için için son umut da tükenirken, Alman savcıları şirketin CEO'su Karsten Balke hakkında da iflas sürecinde bilet satışı yapmak iddiası ile soruşturma başlattı.

Almanya, İsviçre ve Türkiye dahil birçok ülkeye uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları'nın iflasının ardından, seyahat acentalarının ön bilet satışı yaptığı on binlerce yolcu mağdur oldu. İflasın ardından, iflas yöneticisi Rüdiger Wienberg atanmıştı. Germania Hava Yolları'nı krizden kurtarmak isteyen Air Berlin yöneticisi Joachim Hunold ve girişimci Hans Rudolf Wöhrl kurtarıcı olarak oyuna girdi ancak anlaşma sağlanamadı. İflas yöneticisi Wienberg, son görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını duyurdu.

Soruşturma başlatıldı

Berlin savcılığı çok sayıda mağdurun, Germania Havayolları Yöneticisi (CEO) Karsten Balke hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, Balke hakkında iflas sürecinde bilet satışı yapmaktan iflas ve sahtekarlık soruşturması başlattı. Balke ise kendine yönelik iddiaları kabul etmedi.

Türk yolcular mağdur

Germania, Adana, Antalya, Balıkesir- Edremit, Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul- Atatürk, Zafer (Kütahya-Afyon-Uşak), Malatya, Elazığ, Trabzon, Zonguldak, Samsun, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum ve Kayseri hatlarında uçuş gerçekleştiriyordu. İflasın ardından bu şehirlere uçmak isteyen on binlerce Türk yolcu da mağdur oldu.

Öte yandan bin 700 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon euro ciro yapmıştı. - DUSSELDORF

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

CEO, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:31:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Savcılığı, Germania Ceo'su Balke Hakkında Soruşturma Başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]