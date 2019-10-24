Son Dakika Haberleri: Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti'
Son Dakika Dünya Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti'

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti'

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti', System.String[]

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.


Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer "NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak ettiği ve insanların buradan sürüldüğü, bir gerçektir." demişti.

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Türkiye, Almanya, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:13 
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