Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti'
1 saat önce
Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.
Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.
Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer "NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak ettiği ve insanların buradan sürüldüğü, bir gerçektir." demişti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:13
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