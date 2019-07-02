Son Dakika Haberleri: Alman Savunma Bakanı'nın AB Komisyon Başkanlığı konusunda uzlaşma
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Alman Savunma Bakanı'nın AB Komisyon Başkanlığı konusunda uzlaşma

1 saat önce

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanlığına atanması konusunda AB Liderleri uzlaşmaya vardı.

Alman Savunma Bakanı'nın AB Komisyon Başkanlığı konusunda uzlaşma, System.String[]
Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanlığına atanması konusunda AB Liderleri uzlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği liderleri Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in Avrupa Birliği(AB) Komisyon Başkanlığı'na atanması konusunda ortak bir karara vardı. Kararın Avrupa Parlamentosu'nun nihai kararı onaylaması halinde Von Der Leyen'in AB Komisyonunun yeni başkanı olması bekleniyor. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:46 Kaynak: İHA
Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Almanya, Politika
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