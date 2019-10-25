Alman Savunma Bakanı: Türkiye, NATO'ya sunulan uluslararası güvenli bölge planını destekledi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak uluslararası güvenli bölge planını NATO'ya sundu. Türkiye ve ABD'nin de söz konusu planı desteklediğini belirtti.



Alman Bakan Kramp-Karrenbauer'in, Suriye'nin kuzeyinde aralarında Türkiye ve Rusya'nın da olduğu uluslararası bir kontrol mekanizmasına bağlı bir "güvenli bölge" oluşturulması önerisine Birleşmiş Milletler'in de dahil edilmesi teklif edildi.