Alman Savunma Bakanı: Türkiye, NATO'ya sunulan uluslararası güvenli bölge planını destekledi
1 saat önce
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'ya sunduğu Suriye’de oluşturulacak uluslararası güvenli bölge planını Türkiye'nin desteklediğini söyledi
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak uluslararası güvenli bölge planını NATO'ya sundu. Türkiye ve ABD'nin de söz konusu planı desteklediğini belirtti.
Alman Bakan Kramp-Karrenbauer'in, Suriye'nin kuzeyinde aralarında Türkiye ve Rusya'nın da olduğu uluslararası bir kontrol mekanizmasına bağlı bir "güvenli bölge" oluşturulması önerisine Birleşmiş Milletler'in de dahil edilmesi teklif edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:44
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