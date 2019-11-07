Son Dakika Haberleri: Alman Savunma Bakanı ülkesinin yeni güvenlik politikalarını tartışmaya açtı
Son Dakika Güncel Alman Savunma Bakanı ülkesinin yeni güvenlik politikalarını tartışmaya açtı

Alman Savunma Bakanı ülkesinin yeni güvenlik politikalarını tartışmaya açtı

6 saat önce

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ülkesinin askeri konularda yurt dışında daha fazla inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Alman Savunma Bakanı ülkesinin yeni güvenlik politikalarını tartışmaya açtı, System.String[]

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ülkesinin askeri konularda yurt dışında daha fazla inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Karrenbauer, Münih'teki Silahlı Kuvvetler Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Almanya'nın yeni güvenlik politikaları çalışmalarını tartışmaya açtı.

Alman Bakan, "Çıkarlarımız gereği askeri konularda yurt dışında daha fazla rol almalıyız. Bizim gibi büyük, ekonomik ve teknolojik gücü yüksek, jeostratejik konumdaki bir ülke gelişmelere kenarda kalıp seyirci kalamaz, aksine dahil olması gerekir." dedi.

Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi kurulmasını öneren Karrenbauer, bunun askeri, diplomatik, iç güvenlik ile ekonomik ve ticari konularda bir koordinasyon sağlanması açısından faydalı olacağını belirtti. Karrenbauer, Ulusal Güvenlik Konseyi ile kriz anlarına daha fazla etkin olunabileceğini ve daha hızlı reaksiyon gösterilebileceğini de savundu.

Almanya'da güvenlik politikası tartışmalarının başlamasının lüzumuna işaret eden Karrenbauer, "Ülkemizde açık ve kamusal tartışmalara ihtiyaç var. Hep birlikte Alman güvenlik ve savunma politikaları üzerine konuşmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin bir parça geri çekilmeye başladığı bir dönemde kendilerine daha fazla görev düştüğünü ifade eden Karrenbauer, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, uluslararası terörizm ağları, Çin'in güç ve siyasi olarak yükselişi gibi konularda da yeni bir güvenlik politikasına ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti.

Karrenbauer, "Şu anda büyük güçlerden etki ve egemenlik alanlarına rekabetin geri dönüşüne tanık oluyoruz. Açık toplumumuza karşı otoriter zorluklarla karşı karşıyayız. Bazı ülkelerin nükleer silahların yayılmamasında ya da uluslararası ticarette yıllardır yürürlükte olan uluslararası kurallara nasıl zarar verdiğini de gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer daha önce de Suriye'de güvenli bölge önerisiyle yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Almanya'nın yurt dışında 4 bin 200 askeri bulunuyor. Bu askerlerden bini Afganistan bini de Mali'de konuşlandırılmış durumda. Münih'te 2014'te gerçekleştirilen güvenlik konferansında dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Almanya'nın askeri olarak yurt dışında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini açıklamışlardı ancak geçen 5 yılda Almanya bu konuda somut bir adım atamamıştı.

Almanya, Münih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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