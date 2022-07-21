Alman Schaeffler Firması, Çin'in Taicang Şehrinde E-mobilite ve Havacılık Projesine Yatırım Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Alman Schaeffler Firması, Çin'in Taicang Şehrinde E-mobilite ve Havacılık Projesine Yatırım Yapacak

21.07.2022 12:21
Alman Schaeffler Firması, Çin'in Taicang Şehrinde E-mobilite ve Havacılık Projesine Yatırım Yapacak

NANJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler Grup, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Taicang şehrinde bir e-mobilite ve havacılık projesine 300 milyon ABD doları yatırım yapacak.

NANJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler Grup, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Taicang şehrinde bir e-mobilite ve havacılık projesine 300 milyon ABD doları yatırım yapacak. Taicang'ın belediye yönetiminden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Schaeffler, proje sayesinde yeni enerjili araçlar için elektrikli tahrik parçaları ve havacılık sektöründe kullanılan rulman parçaları üretmeyi planlıyor. Proje 2025 yılına kadar grubun Çin'deki ana üretim üssü olan Schaeffler (Çin) Limited Şirketi'nin yıllık üretim değerini 40 milyar yuanın (yaklaşık 5,9 milyar ABD doları) üstüne çıkarmaya yardımcı olacak. Schaeffler Group, 1995 yılında Taicang'a yatırım yapmaya başlamıştı. Schaeffler (Çin), ağırlıklı olarak güç aktarım aksamı ve şasi uygulamaları için yüksek hassasiyete sahip bileşenler ve sistemlerin yanı sıra endüstriyel uygulamalar için rulmanlı ve kaymalı yatak üretimi yapıyor. 2022 yılının ilk yarısında, Schaeffler'in (Çin) üretim değeri 9,5 milyar yuana çıktı ve şirkete göre, yıllık üretim değerinin bu yıl 21 milyar yuanı geçmesi bekleniyor. Taicang şehri 2021'de bir önceki yıla oranla yüzde 87,7 artışla toplam 44,8 milyar yuan satış geliri elde eden yaklaşık 400 Alman firmasını biraraya getirdi.

YORUMLAR
500
Çin'in en uzun 2. kulesi: Kanton Kulesi Çin'in en uzun 2. kulesi: Kanton Kulesi İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat Yılın İlk Yarısında Yüzde 36,3 Arttı İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat Yılın İlk Yarısında Yüzde 36,3 Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Schaeffler Firması, Çin'in Taicang Şehrinde E-mobilite ve Havacılık Projesine Yatırım Yapacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:17 Şahan Gökbakar fikri verdi! Siyasetçiler Oğuzhan Uğur'a konuk olmak için teklif yağdırdı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:35:42. #1.11#
SON DAKİKA: Alman Schaeffler Firması, Çin'in Taicang Şehrinde E-mobilite ve Havacılık Projesine Yatırım Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement