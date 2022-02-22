Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu - Son Dakika
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Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu

22.02.2022 16:23
Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu

ALMANYA vatandaşı Seidel Fabienne (27), eşi Onur Üstün yaşantısından etkilenip, Müslüman oldu.

ALMANYA vatandaşı Seidel Fabienne (27), eşi Onur Üstün yaşantısından etkilenip, Müslüman oldu. Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Fabienne, 'Elif Azra' adını aldı.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Seidel Fabienne, satış danışmanı olarak çalışan Onur Üstün ile 6 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıklarının ardından evlenen çiftin Emircan Raşit Üstün (4) ve Elin Fatma Üstün (2) isimlerinde 2 çocukları dünyaya geldi. Üstün'le evliliği ve yaşantısından etkilenen Seidel Fabienne, Müslüman olmaya karar verdi. Onur Üstün'ün ailesini ziyaret için Kayseri'ye gelen Fabienne, burada Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu. İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan ihtida töreninde Seidel Fabienne'e, İslam ve imanın şartları hakkında bilgi verdi. Fabienne, daha sonra kelimeişehadet getirip Müslüman oldu. Kendisini İslam'a yakın ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Fabienne, 'Elif Azra' adını aldı.


Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu
Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu
Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu
YORUMLAR
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Müslüman, Almanya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu - Son Dakika


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