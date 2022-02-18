Alman Seyahat Acentaları Birliğinden Diyarbakır'a ziyaret - Son Dakika

Alman Seyahat Acentaları Birliği heyeti, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu, Sur ilçesi İçkale Müze Kompleksi'ndeki Valilik makamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsilciliğinin düzenlediği program çerçevesinde Türkiye'ye gelen Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) heyetini kabul etti.

Karaloğlu, görüştüğü DRV Başkanı Norbert Fiebig ve beraberindeki heyete, kentteki tarihi ve turistik mekanlara ilişkin bilgi verdi.

DRV Başkanı Fiebig ile heyetin kentte olmasını önemsediklerini kaydeden Karaloğlu, ziyaretin bölgede kültür, inanç ve gastronomi turizmi açısından yeni bir milat olmasını temenni ettiğini söyledi.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlığın yeryüzü serüveninin başladığı bu topraklarda artık bir turizm hareketi başladı. Burası kadim topraklar, Yukarı Mezopotamya, insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği, ilk kültür tarımının yapıldığı, buğdayın, arpanın, mercimeğin, nohudun ilk kültürel tarımının yapıldığı, ilk evcil hayvanların evcilleştirildiği, ilk metanın bakırın işlendiği, ilk hamurun mayalanarak ekmeğin pişirildiği bir coğrafya. Onun için biz diyoruz ki insanlığın anavatanı bu coğrafya. Herkes kendi anavatanın görmek ister. Bütün insanlığı bölgeyi görmeye davet ediyoruz."

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın inanç, kültür ve gastronomi olarak birbirini tamamlayan şehirler olduğunu belirten Karaloğu, "İç turizmde de kültür turları başladı. Aynı şekilde Almanya'dan SunExpress'in direk uçuşları çok kıymetli. Bölgenin altyapısı turizmi geliştirme noktasında yeterli hale geldi. İnşallah gelişinizden sonra yeni bir turizm hareketi başlar diye temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiebig de bölgenin medeniyetler ve dinler için çok önemli bir yer olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Burası çok hoşumuza gitti, ilgimizi çekti. Birlikte çalışmayla bölgeyi Almanya'da daha popüler hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Almanya'nın en büyük acentelerinden DER Turistik, Almanya'daki en büyük Türk seyahat acentesi Bentour'un temsilcileri ile turizm sektörünün temsilcileri de yer aldı.

Heyet, temasları kapsamında kenti gezdi.