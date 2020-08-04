Alman Seyahat Acenteleri Başkanı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasından... - Son Dakika

Alman Seyahat Acenteleri (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya Dışişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Fiebig, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için seyahat uyarısını kısmen kaldırdığına işaret ederek böylelikle Almanların en popüler tatil destinasyonlarından birinin en azından kısmen açıldığını kaydetti. Bundan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Fiebig, "Bu, sadece tatilciler için değil seyahat sektörü için de iyi haber." değerlendirmesinde bulundu.

Fiebig, son dönemde artan rezervasyonlardan Almanların tatil havasında olduklarının görüldüğünü belirterek "Eylül ve ekim için rezervasyonlar arttı. Bundan şimdi Türkiye de yeniden faydalanacak." ifadesini kullandı.