Uygun hijyen koşulları altında tatil yapmanın korona virüs salgına karşı iyi geleceğini söyleyen Alman Seyahat Derneği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Bu yılki tatiller öncekilerden farklı olacak" dedi.



Alman Seyahat Derneği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Elbette uygun hijyen ve önlemleri dikkate alarak seyahatin tekrar mümkün olacağına dair olumlu bir işarete ihtiyacımız var. Bu yılki seyahat yazları kesinlikle öncekilerden farklı olacak. Seyahat özel bir dikkatle tekrar yapılabilirse, bu zor haftalardan sonra ailelerin iyileşmesine olumlu katkıda bulunacak" açıklamasında bulundu. Alman siyasilerin "Yaz tatillerinizi Almanya'da geçirin veya iptal edin" açıklamalarına cevap veren Fiebig, "Bizim tatilimizi planlama konusunda kimseye ihtiyacımız yok. Dünya çapında istisnai bir durumla karşı karşıyayız. Elbette tüm siyasi kararların odağı insan sağlığı üzerinde olmalıdır" diyerek tepki gösterdi.



Daha güvenli ve daha akıllı bir seyahatin mümkün olduğuna inandığını ifade eden Fiebig, "Turizm sektörünün açılışı kademeli ve dikkatli olmalıdır, Vaka sayısı azalmaya devam ederse, öncelikle Almanya'nın belirli bölgelerine geziler mümkün olacaktır. Bunu, özel tedbirlerle korona salgını ile iyi başa çıkmış Avrupa ülkelerine yapılan geziler adım adım izleyecektir. Seyahat endüstrisi açılışın bir parçası olmak istiyor" diyerek sektörün taleplerini dile getirdi.



Almanlar dünyada en çok tatil yapan milletlerin başında geliyor. 83 milyon nüfuslu Almanya'da yıllık 60 milyonun üzerinde tatil yapılıyor. - BERLİN