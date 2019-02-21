Son Dakika Haberleri: Alman Silah Şirketine 3,7 Milyon Avro Ceza

Alman Silah Şirketine 3,7 Milyon Avro Ceza

1 saat önce

BERLİN (AA) – Almanya'da mahkeme, ülkenin önde gelen silah şirketlerinden Heckler-Koch'a, Silah Kontrol Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 3,7 milyon para cezası verdi.

Alman Silah Şirketine 3,7 Milyon Avro Ceza, System.String[]
BERLİN (AA) – Almanya'da mahkeme, ülkenin önde gelen silah şirketlerinden Heckler-Koch'a, Silah Kontrol Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 3,7 milyon para cezası verdi.

Stuttgart Eyalet Mahkemesi, Heckler-Koch şirketinin beş eski çalışanının, yasa dışı yollarla Meksika'nın sorunlu bölgelerine makineli tüfek sattıkları için şirketi 3,7 milyon avro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararında, şirketin Silah Kontrol Kanunu'na aykırı olarak yaklaşık 4,1 milyon avro değerindeki 4 bin 500 G36 piyade tüfeğini, Meksika'nın kuzeyinde uyuşturucu mafyası ile güvenlik güçleri arasında sıkça çatışmaların çıktığı bölgeye gönderdiği ifade edildi.

2006 ila 2009 yıllarında yapılan satışta kusuru bulunan iki eski şirket çalışanına verilen 17 ve 22 aylık hapis cezaları ise ertelendi.

Heckler-Koch'un yıllık cirosunun 182 milyon avro olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:27 Kaynak: AA

Almanya, Güncel
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