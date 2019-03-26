Son Dakika Haberleri: Alman Silah Üreticisi Heckler & Koch Mali Krizde

Alman Silah Üreticisi Heckler & Koch Mali Krizde

1 saat önce

Alman silah üreticisi firmalardan Heckler & Koch'un, işletmesinin ekonomik şartlarını gerekçe göstererek, çalışanlarını ücretsiz mesai yaptırmaya başladığı ortaya çıktı.

Alman Silah Üreticisi Heckler & Koch Mali Krizde, System.String[]
Alman silah üreticisi firmalardan Heckler & Koch'un, işletmesinin ekonomik şartlarını gerekçe göstererek, çalışanlarını ücretsiz mesai yaptırmaya başladığı ortaya çıktı.

Die Welt gazetesinden yer alan, "Heckler & Koch işçilerini haftalık 2-3 saat bedava çalıştırıyor" haberi üzerine firma sözcüsü bu uygulamayı doğrula.

Oberndorf'ta bulunan tanınmış Almanya silah üreticisi firmalardan Heckler & Koch'un uzun zamandır mali kriz içinde olduğu konuşuluyordu. 800 çalışanı bulunan firmanın siparişleri iyi olmasına rağmen mali kriz ve birikmiş borçları yüzünden, sıkıntıda olduğu bizzat firma yetkilileri tarafından açıklandı.  

Alman silah üreticisi Heckler & Koch, yakın geçmişte Meksika'ya yaptığı ihracatta uygunsuzluklardan dolayı Alman mahkemesi tarafından kazancından ödenmesi gereken 3,7 milyon cezaya çarptırılmıştı. Yaklaşık bir yıl önce göreve getirilen yeni işletme müdürü Jens Bodo Koch, "İşletmemizdeki mali krizi aşmaya çalışıyoruz. Burada işçilerimizden de fedakarlık bekliyoruz" demişti. - Ceylan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

Die Welt, Dünya
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