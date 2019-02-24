Alman Silahlı Kuvvetlerinin Durumu İçler Acısı'

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın NATO'nun geleceğini sorguladığına işaret eden Fischer, ABD'nin Avrupa
mallarına gümrük vergisi getirmesi durumunda ticaret savaşının kapıda olacağını ifade etti. ABD'nin güvenlik garantisini Başkan Trump'ın feshettiğini belirten Fischer, şöyle dedi: "Eğer Trump, 'NATO'nun geleceği yok' diyorsa, bu iş bitmiştir. Bu bizim için Avrupa alternatifini zorunlu kılıyor. Bu da Almanya
'sız olmaz. Almanya harekete geçmek zorunda. Burada söz konusu olan bizim Avrupalı müttefiklerimizle savunma çabalarını güçlendirmek. Alman silahlı kuvvetlerinin durumu içler acısı. Bu bir askeri sır değil. Bu, Avrupa'nın gelecekteki savunması için ölçü olamaz. O nedenle çabalarımızı iyice artırmak zorundayız. Eğer ABD'nin savunma garantisi ortadan kalkarsa ve bunun yerine bir Avrupa alternatifi yaratılmazsa, ne olacak? O zaman kendi güvenliğimizi koruyabilmemiz için yüzde 2'den daha fazla harcamak zorunda kalırız."
ALMANYA ÇİN'E BAĞIMLI OLUR
Fischer, ABD'nin Alman otomobillerine yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin hangi sonuçlar doğuracağı sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Eğer gümrük vergisi getirilirse, bu elbette Avrupa-ABD ilişkilerine ağır bir darbe vurur. Amerikalılar bununla, ekonomisi ihracata dayalı olan Almanya'yı Çin
'e daha çok bağımlı yaparlar. Avrupalılar da buna karşı gümrük vergisi getirir. O zaman birbirimizle göze göz, dişe diş oyununa gireriz. Bunun sonucu belli. Sonunda sadece kör ve dişsizler kalır. Trump'ın ABD başkanlığından gitmesi durumunda ABD-Avrupa arasında sorunlar son bulmaz. Trump benim için Amerikan seçmeninde derin bir kaymayı gösteriyor. Bu sebep değil, semptom. Bu kayma Trump'la birlikte ortadan kalkmaz. Biz Avrupalılar özellikle güvenlik politikasında kendi gücümüze güvenmeliyiz. Avrupalılar olarak serbest ticaret konusunda da uluslararası alanda ABD olmadan kendi görüşümüzü kendimiz kabul ettirmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz."