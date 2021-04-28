Alman Silvia'dan 'kediler ezilmesin' diye sokağa kasis yapılması çağrısı - Son Dakika

Alman Silvia'dan 'kediler ezilmesin' diye sokağa kasis yapılması çağrısı

28.04.2021 09:19
Alman Silvia'dan 'kediler ezilmesin' diye sokağa kasis yapılması çağrısı, System.String[]

İZMİR'in Göztepe semtinde oturan Alman vatandaşı Silvia Baum (67), evinin önünde çok sayıda kedinin araçların altında kaldığını, sürücülerin hızını azaltması için belediyeden kasis istediğini, ancak talebinin yerine getirilmediğini söyledi.

İZMİR'in Göztepe semtinde oturan Alman vatandaşı Silvia Baum (67), evinin önünde çok sayıda kedinin araçların altında kaldığını, sürücülerin hızını azaltması için belediyeden kasis istediğini, ancak talebinin yerine getirilmediğini söyledi. Baum, sokakta çocukların da bulunduğunu belirtip bir an önce yola kasis yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye aşığı Alman Vatandaşı Silvia Baum, 5 yıl önce İzmir'in Göztepe Semti'ne yerleşti. Kendisini sokak hayvanlarına adayan Baum, beslediği çok sayıda kedinin araçların altında ezildiğini belirterek, belediyeye dilekçe yazıp, yaşadığı 95 Sokak'a kasis yapılmasını istedi. Ancak talebinin yerine getirmediğini söyleyen Baum, başka hayvanların da zarar görmemesi için bir an önce kasis yapılması gerektiğini ifade etti.Araçların sokakta hızlı ilerlediğini belirten Silvia Baum, "Belki 50 kedi ezildi. Araçlar çok süratli gidiyor. Kaç kez belediyeye başvurdum. Ancak bir türlü buraya kasis yapmadılar. Ayrıca burada çocuklar da var. Çocuklar yola aniden fırlayabilirler. Hayvansever arkadaşlara da rica ediyorum. Bana destek versinler. Buraya kasis yaptıralım. Belediye okul olmadığı için yapmadıklarını söylüyorlar. Karşıda okul da var. Fakat alakadar olmuyorlar. Rica ediyorum. Bu kaçıncı oldu. Daha yeni bir kedi ezildi. Veterinerde şu an. Hayvanın beli, ayağı kırılmış. Azından burnundan kan geliyor. Son 1 haftada 2 kedi öldü" dedi


Alman Silvia'dan 'kediler ezilmesin' diye sokağa kasis yapılması çağrısı
Alman Silvia'dan 'kediler ezilmesin' diye sokağa kasis yapılması çağrısı
Alman Silvia'dan 'kediler ezilmesin' diye sokağa kasis yapılması çağrısı

Türkiye, Göztepe, İzmir, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alman Silvia'dan 'kediler ezilmesin' diye sokağa kasis yapılması çağrısı - Son Dakika


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